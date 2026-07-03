Clamoroso Gila, Napoli beffato! Sky: è a un passo dal Milan! Cifre e dettagli

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Il Milan sorpassa Napoli e Atalanta nella corsa a Mario Gila dopo il blitz delle ultime ore.

Il Napoli rischia di vedere sfumare uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Mario Gila è ormai a un passo dal Milan. Il club rossonero, dopo essersi inserito solo nelle ultime ore nella corsa al centrale della Lazio, avrebbe effettuato un blitz decisivo che lo ha portato in netto vantaggio sulla concorrenza, raggiungendo un accordo con il ragazzo per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

Blitz rossonero, Napoli beffato

Fino a pochi giorni fa il Napoli sembrava una delle squadre meglio posizionate per il difensore spagnolo, forte anche dell'accordo raggiunto con il suo entourage. Nella corsa si era inserita anche l'Atalanta, ma il Milan avrebbe accelerato sensibilmente, avvicinandosi alla chiusura dell'operazione. Se l'affare dovesse essere definito, Giovanni Manna sarà costretto a virare su altri profili per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Milan, intanto, conta di chiudere tra lunedì e martedì prossimi.