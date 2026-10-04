Tuttonapoli Il 6 ottobre può cambiare tutto: Allegri aspetta un ritorno per rilanciare il Napoli

McTominay atteso dagli esami del 6 ottobre: il suo recupero può cambiare centrocampo e soluzioni tattiche di Allegri.

Il 6 ottobre può diventare una giornata fondamentale per il Napoli e soprattutto per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si sottoporrà agli accertamenti necessari per ottenere l’idoneità fisica che gli consentirebbe di tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Finora la sua stagione è stata praticamente interrotta sul nascere: appena 146 minuti, distribuiti nelle prime due partite contro Genoa e Como, prima dello stop. La sua assenza ha privato Massimiliano Allegri di un giocatore difficilmente sostituibile per caratteristiche, capace di garantire fisicità, inserimenti senza palla, presenza in area e intensità nelle due fasi. Non si tratta semplicemente di recuperare un centrocampista in più per le rotazioni: McTominay può modificare gli equilibri dell'intera squadra, soprattutto in una fase nella quale il Napoli sta cercando maggiore continuità nella produzione offensiva e un collegamento più efficace tra centrocampo e attacco.

McTominay verso il rientro, Allegri può ritrovare l’equilibrio tra centrocampo e attacco

Il possibile ritorno in gruppo dello scozzese arriverebbe in un momento particolarmente importante della stagione. Allegri sta valutando diverse soluzioni tattiche, dal 4-3-3 utilizzato finora al possibile 3-4-2-1, e la disponibilità di McTominay aumenterebbe sensibilmente le possibilità di scelta. Lo scozzese può giocare da mezzala, accompagnare l’azione fino all’area avversaria e soprattutto attaccare gli spazi alle spalle della punta, una caratteristica che potrebbe aiutare anche Hojlund, spesso troppo isolato nelle ultime partite. La sua capacità di riempire l’area permetterebbe inoltre agli uomini offensivi di avere un riferimento aggiuntivo nelle azioni sviluppate sulle corsie. Il primo passaggio, però, resta quello del 6 ottobre: soltanto dopo gli accertamenti e l'eventuale idoneità sarà possibile stabilire quando McTominay potrà rientrare realmente nelle rotazioni. Allegri aspetta, consapevole che recuperare lo scozzese significherebbe ritrovare non soltanto un titolare, ma uno degli elementi in grado di cambiare volto al suo Napoli.