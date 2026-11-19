Podcast Centro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."

Ultime calcio Napoli, tutti i retroscena sul futuro del nuovo centro sportivo del club di De Laurentiis

Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, comune dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "La firma e l'accordo di ieri è stata una soddisfazione per il Comune ma anche per tutto il territorio. Grazie al calcio Napoli vogliamo essere Terra Felix e non dei Fuochi. Il lavoro di questi due anni ha pagato. De Laurentiis ci ha fatto un regalo immenso. E' servita tanta pazienza".

"Adl vuole realizzare tutta la struttura qui, anche sede e centro medico, come i grandi club. Quindi non solo campi ma anche uffici: è tutto nell'intenzione di questo progetto. L'intenzione del presidente è quella di realizzare dieci campi, compreso quello della Youth League per le partite europee della Primavera con una tribuna da mille posti oltre alla foresteria. Se è possibile realizzarlo su 18 ettari o 13, si vedrà. Il piano generale è quello dei 18 ettari. La Zes ora valuterà il progetto definitivo prima di passare poi alle autorizzazioni".

"Con Adl ci siamo incontrati 3-4 volte, sono sempre stati incontri cordiali. De Laurentiis è un grande imprenditore, cerca sempre di portare a casa il risultato economico. E' un decisionista, ama avere il controllo su tutte le operazioni, è un perfezionista. Anche così sono arrivati i suoi risultati".

"Una delle condizioni che chiedeva Adl era che l'area fosse libera da affitti, coltivatori con attività in essere etc. Un dato questo superato già. Quindi all'atto dell'autorizzazione inizieranno i primi lavori. Magari si proverà ad avere autorizzazione già per muro di cinta per poter iniziare già a delineare l'area".

"Laghetto? Una richiesta del presidente sia per approvigionamento idrico per i campi sia per un fatto architettonico. Vediamo se ci sarà, ci lavoreranno".

"Approvazione Zes può far saltare acquisto? Certo, lo abbiamo detto, il loro parere definitivo è condizione dell'acquisto. D'altronde il Napoli non aveva necessità di acquisire terreni agricoli. Serve l'autorizzazione della Zes, come detto. Ma una delle linee guida da legge nazionale della Zes è di favorire sport e integrazione e business plan per il lavoro e quindi spero ci saranno tutte le condizioni per avere l'autorizzazione necessaria".