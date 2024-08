Mediaset - ADL stringe per Lukaku: spunta l'ipotesi del prestito con obbligo

II Napoli cerca di stringere per Romelu Lukaku, dopo l'accordo col giocatore (triennale a 6 milioni di euro a stagione) il club di De Laurentiis cerca di trovare l'accordo con il Chelsea.

C'è da ridurre le distanze tra domanda e offerta: la richiesta dei Blues per il belga è di 40 milioni di euro, il Napoli ha proposto 25mln più 5 di bonus. Il club azzurro spinge anche per un prestito (finora però rispedito al mittente) con riscatto obbligatorio legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League. Il Napoli ha dalla sua la forte volontà del giocatore di tornare a lavorare con Conte, che non accetta altre destinazioni. Rifiutato senza esitare l'assalto dell'Aston Villa, disposto a pagare al Chelsea la clausola da 37,5 milioni di sterline. A riferirlo è SportMediaset.