Meret-Napoli, rinnovo o addio: il futuro del portiere si decide nei prossimi mesi

Possibile un incontro entro fine anno tra il club e il suo agente per capire se ci saranno i presupposti per un nuovo prolungamento

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi mesi. Il portiere azzurro, dopo aver rinnovato la scorsa estate, ha il contratto in scadenza a giugno e presto potrebbero cominciare le valutazioni per capire se proseguire ancora insieme oppure arrivare alla separazione dopo nove stagioni. Come si legge in un pezzo de Il Corriere dello Sport, "Possibile un incontro entro fine anno tra il club e il suo agente per capire se ci saranno i presupposti per un nuovo prolungamento o se sarà addio dopo nove stagioni".

Futuro Meret da decidere: possibile incontro con l'agente entro fine anno

Al momento, però, non sarebbe stata ancora avviata una vera discussione sul futuro. Meret, infatti, avrebbe preferito concentrarsi soprattutto sul presente e sulla possibilità di ritrovare un ruolo centrale nel nuovo Napoli: "Voleva capire cosa sarebbe cambiato con Allegri e poi, di nuovo titolare come nelle sue speranze, ha messo in cima ai suoi pensieri il campo per riconquistare definitivamente la porta di Napoli".

L'avvio della stagione aveva fornito indicazioni positive, prima dello stop che lo ha costretto a fermarsi. Adesso l'obiettivo è tornare a disposizione e riprendere il percorso interrotto. Per le questioni contrattuali, invece, ci sarà ancora tempo: "Il futuro si avvicina ma potrà aspettare ancora un po'".