Miretti ha detto sì al Napoli! Gazzetta: "Questa la cifra per chiudere l'operazione"

Il Napoli ha incassato il via libera di Fabio Miretti, che ha già dato il suo sì al trasferimento in azzurro. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna Gazzetta dello Sport sul centrocampista che piace molto al club azzurro. Come spiega il quotidiano, restano però da sistemare i dettagli con la Juventus, che tratta con il ds Giovanni Manna per definire l’operazione e colmare la distanza tra domanda e offerta.

Dopo una prima offerta ufficiale di 10 milioni da parte del Napoli, i bianconeri hanno rilanciato fino a 20 milioni. Le parti stanno lavorando per raggiungere un’intesa, che potrebbe arrivare a metà strada quindi intorno ai 15 milioni. Intanto Miretti attende: il centrocampista spera che la situazione possa sbloccarsi a breve, così da iniziare la nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte.