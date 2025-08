Miretti, il Napoli rilancia! Sky: distanza ridotta, ora c’è fiducia per chiudere

Fabio Miretti è il profilo individuato dal Napoli e da Antonio Conte per completare la batteria di centrocampisti: tecnico, dinamico, con diverse presenze sulle spalle in Serie A nonostante la giovane età. Così gli azzurri stanno portando avanti le trattative con la Juventus e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, aumenta la fiducia perché l'operazione possa andare in porto.

Il Napoli ha migliorato la propria offerta iniziale, arrivando a proporre ai bianconeri 14 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe 2003. Non è stata ancora raggiunta un'intesa di massima tra i due club, ci sono ancora dei dettagli da discutere, ma di certo la distanza è stata ridotta. Nei prossimi giorni, riferisce Gianluca Di Marzio, ci saranno nuovi contatti tra Napoli e Juventus per cercare l'accordo definitivo per il trasferimento di Fabio Miretti. Dunque gli azzurri sono pronti all'assalto per quello che sarebbe il settimo acquisto di questa sessione di calciomercato.