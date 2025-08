Musah-Napoli, colpo di scena? Sky: “Nuovi contatti col Milan”

Il Napoli torna su Yunus Musah. Tra Napoli e Milan era praticamente chiusa la trattativa per il centrocampista sulla base di 25 milioni di euro. Ora con l'acquisto di Jashari da parte del Milan, il club di De Laurentiis potrebbe tornare sul centrocampista statunitense. Al Napoli stavano cercando un centrocampista. Gli azzurri si erano avvicinati molto a Fabio Miretti, ma per completare il reparto di centrocampo Musah potrebbe essere il profilo giusto.

I contatti non si sono mai interrotti e il giocatore potrebbe anche accettare di fare il sesto centrocampista viste le tante competizioni che hanno gli azzurri in stagione. Potrebbero anche cambiare le condizioni di vendita. Può essere un profilo che il Napoli, visto anche il cambio di strategia che potrebbe esserci in atto. Non più esterno offensivo, ma un giocatore che sappia dare equilibrio a centrocampo. A riferirlo è Sky Sport.

