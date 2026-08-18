Futuro Lang, per Allegri può partire: fissato il prezzo, per Manna no al prestito

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Al momento l’Ajax è la società che ha manifestato il maggiore interesse

Massimiliano Allegri continua a chiedere rinforzi per completare la rosa del Napoli e, parallelamente, ha dato il via libera ad alcune operazioni in uscita. Tra queste c’è quella relativa a Noa Lang, il cui futuro resta in bilico. Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante olandese può lasciare il club azzurro, ma soltanto alle condizioni stabilite dalla società. Il direttore sportivo Giovanni Manna punta infatti a una cessione a titolo definitivo. Al momento l’Ajax è la società che ha manifestato il maggiore interesse per Lang, anche se lo scenario potrebbe evolversi negli ultimi giorni di mercato, quando le necessità dei vari club potrebbero accelerare le trattative.

Lang, via solo a titolo definitivo

Il Napoli, però, non intende fare sconti e valuta il cartellino dell’olandese circa 27 milioni di euro. In assenza di un’offerta ritenuta adeguata, Lang resterà a disposizione di Allegri. Sul giocatore si sarebbe mosso anche Cristiano Giuntoli, intenzionato ad assecondare le richieste di Sarri valutando la possibilità di portare l’attaccante altrove. L’ipotesi prospettata sarebbe quella di un prestito, formula che al momento non convince il Napoli.

La posizione di Manna e del club resta dunque netta: Lang può partire soltanto a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 27 milioni. Con il mercato ormai entrato nella fase decisiva, il Napoli non sembra intenzionato a modificare le proprie condizioni.