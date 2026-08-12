Ufficiale Napoli-Aris Salonicco, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo

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Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Aris Salonicco, terzo e ultimo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Allegri schiera in vista dell'esordio in campionato gli azzurri ancora col 4-3-3. Tra i pali Meret è preferito a Milinkovic-Savic, davanti al portiere azzurro la difesa a quattro è composta da Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni con la coppia centrale Rrahmani-Rafa Marin. A centrocampo il terzetto é Anguissa-Gilmour-McTominay. In attacco: al centro Hojlund con ai lati Politano e Alisson Santos.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Cheddira, Olivera, Barido, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lobotka, Lang, Folorunsho.

ARIS SALONICCO: Dioudis; Fadiga, Fabiano, Racic, Kerkez; Jensen, Dele-Bashiru; Gianniotas, Garre, Kadewere; Rafa Mir. In panchina: Majkic, Barmpopoulos, Galanopoulos, Donis, Diallo, Alfarela, Voriazidis, Kamtsis, Palacios, Charoupas, Boussaid, Loren Moron, Antoniadis. All. Grigoriou.