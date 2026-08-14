Europa League, risultati 3° turno preliminare: avanti Benfica e Besiktas di Italiano

Europa League, risultati 3° turno preliminare: avanti Benfica e Besiktas di Italiano
Oggi alle 00:05Europa League
di Redazione Tutto Napoli.net

Si sono concluse le undici sfide odierne di ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League. Tra le squadre che avanzano c’è il Besiktas di Vincenzo Italiano, che supera l’Hradec Kralove per 1-0, ma non solo. Passano il turno anche Ferencvaros, Omonia, Salisburgo, Universitatea Craiova, Vikingur Reykjavik, Maccabi Tel Aviv, Anderlecht, Jagiellonia, Benfica ed Egnatia. Di seguito tutti i risultati.

Tutti i risultati e le qualiicate del 3° turno di Europa League

Besiktas-Hradec Kralove 1-0
Gornik Zabrze-Ferencvaros 1-1
Omonia-Lincoln 1-0
Pafos-Salisburgo 3-3
Universitatea Craiova-KuPS 2-1
Vikingur Reykjavik-Thun 3-2
CSKA Sofia-Maccabi Tel Aviv 1-3
Anderlecht-PAOK 3-2
Rangers-Jagiellonia 1-1
Hearts-Benfica 1-1
Egnatia-Shamrock Rovers 5-1