Conference League, risultati e qualificate del 3° turno: avanti l'Ajax, out Dinamo Kiev
Si sono concluse le sfide di ritorno del terzo turno di qualificazione di Conference League. Ben 25 squadre hanno staccato il pass per il turno successivo, tra cui Partizan, Inter Escaldes, Qarabag, Jablonec, Braga, Twente, Rakow e Midtjylland. Avanti anche Borac Banja Luka, Nordsjaelland, Tromsø, Lugano, Drita, St. Gallen, Sion, Gent, Motherwell, Ajax, Dinamo City e Hajduk Split. Di seguito tutti i risultati della serata.
Tutti i risultati di Conference League
Tobol-Partizan 1-2
Flora-Inter Escaldes 0-4
Ilves-Rijeka 1-1
Qarabag-Dinamo Kyiv 2-0
RFS-Jablonec 1-2
Dinamo Minsk-Braga 0-0
Dunajská Streda-Twente 3-3
Hammarby-Rakow 0-1
Midtjylland-Bohemians 3-2
ML Vitebsk-Borac Banja Luka 2-1 (2-4 d.c.r.)
Nordsjaelland-Valur 5-0
Tromsø-CFR Cluj 2-1
Runavik-Lugano 2-2
Vaduz-Inter Turku 2-2
Drita-Tre Fiori 5-0
Shkendija-Hibernian 0-0
St. Gallen-Sheriff Tiraspol 5-1
Sion-Noah 2-1
Austria Vienna-Betar Jerusalem 1-2 (4-2 d.c.r.)
Gent-Göteborg 1-1
Győr-Riga FC 1-1
Motherwell-HJK 2-0
Shelbourne-Ajax 2-2
Dinamo City-Auda 4-0
Hajduk Split-Zalgiris 4-0
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