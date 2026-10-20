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Napoli-Bodo, i convocati di Allegri per la Champions: l'elenco completo

Napoli-Bodo, i convocati di Allegri per la Champions: l'elenco completoTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Napoli in campo questa sera contro il Bodo al Maradona per la terza giornata della fase campionato di Champions League. I convocati di mister Allegri per il match contro il Bodø Glimt, stasera alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola.