Napoli-Bologna 3-0, le pagelle: Kvara una stella, Di Lorenzo da brividi! Buongiorno un muro, Neres delizioso

Meret 6,5 - Provvidenziale in uscita alla mezz’ora su Castro, per il resto attento sui pochi pericoli che arrivano alla sua porta.

Di Lorenzo 8 - Magistrale l’inserimento in occasione del gol sull’assist di Kvara, esce molte volte palla al piede con grande autorevolezza.

Rrahmani 6 - Una leggera sbavatura alla mezz’ora, ma si muove bene con i compagni. Il meno brillante del terzetto difensivo.

Buongiorno 7 - Non poteva iniziare meglio. Chiude, anticipa, domina spesso col fisico imponente che sa usare alla perfezione.

Mazzocchi 6,5 - Pronti via e mette Raspadori in porta con una gran giocata. Si fa vedere con continuità in fase di spinta, anche se a volte perde un pizzico di lucidità. Ma che voglia di sacrificarsi. Dal 77’ Spinazzola 6 Entra bene in partita.

Lobotka 6,5 - Deve entrare in un nuovo ruolo e lo fa come sempre con una grande intelligenza. Cresce tantissimo nella ripresa, con le solite accelerazioni palla al piede.

Anguissa 7 - Lotta, si getta in scivolata, si propone nelle triangolazioni. Sul piano delle motivazioni, totalmente rigenerato. Olivera 6 Si fa vedere in diverse situazioni, in alcune si lascia sfuggire Orsolini. Deve ancora crescere in condizione.

Politano 6,5 - Avvia l’azione del gol e ne sfiora uno con un mancino al veleno. Spende tanto e finisce davvero esausto. Dall’88 David Neres 7 - Entra e danza sul pallone, con l’assist che è un cioccolatino per Simeone.

Kvaratskhelia 8 - Sempre nel vivo nell’azione, va vicino al gol con una bella palombella di testa. L’assist per Di Lorenzo è una delizia. Raddoppia col sinistro sporco, ci mette una cattiveria che lascia ben sperare. Perchè sul piano della classe, non c’è nessun dubbio. Un fenomeno.

Raspadori 6 - Ha subito due grandi occasioni, che non sfrutta al meglio. Può fare meglio, ma comunque prova ad interpretare un ruolo nel calcio di Conte che per lui è molto complicato. Dall’83’ Simeone 7 - Recupera un gran pallone che avvia l’azione del 3-0 da lui stesso conclusa.

Conte 7,5 - Il Napoli ha una faccia differente, è aggressivo e famelico. Lui conduce la squadra, senza fermarsi mai. Una risposta importante dopo il brutto esordio.