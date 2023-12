Napoli-Braga 2-0, le pagelle: Natan boom, Osimhen timbra il cartellino! A Kvara manca solo il gol, gioia Mazzarri

Il Napoli vola agli ottavi di Champions League

Meret 7 - Al 25’ si prende la scena con una paratona su Horta che scaccia via le paure del Napoli.

Di Lorenzo 7 - Subito molto attivo, crea tante occasioni dando la sovrapposizione a Politano. Nella ripresa una bella chiusura su Bruma.

Rrahmani 6,5 - Preciso nelle chiusure, più reattivo rispetto alle ultime uscite. Deve ritrovare fiducia ed una serata come questa può aiutare.

Juan Jesus 6,5 - Altra buona prestazione dopo la bella prova di Torino. Una pedina importante per la sua duttilità. Esce per un problema al fianco. Dal 71’ Ostigard 6 - Non si tira indietro nel finale.

Natan 7,5 - In avvio di gara si fa vedere per una discesa sulla fascia da vera ala, che è solo l’antipasto della straripante cavalcata che porta al 2-0 di Osimhen.

Anguissa 6 - Gioca una gara tranquilla, avrebbe anche l’occasione di far gol ma la sbaglia in maniera abbastanza grossolana sparando centralmente. Mezzo voto in meno per l’occasione sciupata.

Lobotka 6,5 - Molto lavoro per lui, anche in fase di non possesso con alcuni recuperi importanti. Dal 68’ Gaetano 6 - Minuti di routine.

Zielinski 6,5 - Con i suoi cambi ritmi diventa pericoloso per il Braga, gestendosi gioca comunque una gara di grande intelligenza e resa. Dal 60’ Cajuste 6 - Entra e fa il suo.

Politano 7 - Scappa sulla destra con la sua velocità e propizia l’autorete dell’1-0. È sempre vivo, nell’azione, con il fisico e con la testa. Avrebbe meritato il gol. Dal 60’ Elmas 6 - Gestione e posizionamento sulla fascia.

Kvaratskhelia 6,5 - Saltare il primo uomo non è mai un problema, in alcune situazioni va a caccia del gol in maniera eccessiva. Resta uno spettacolo quando punta il difensore, deve solo ritrovare la giusta serenità.

Osimhen 7 - Dopo la gioia immensa del Pallone d’Oro africano, Victor spegne le polemiche (sterili) sul suo viaggio e timbra il cartellino del gol. Che è quello che deve fare più di ogni cosa. Sei grande Victor. Dal 68’ Raspadori 6 - Tanto movimento ma poche occasioni.

Mazzarri 7 - Bisogna completare l’opera e Walter porta la barca in porto senza grossi affanni. È un Napoli con più voglia e fiducia il suo. Tornerà a giocare gli ottavi sognando il miracolo.