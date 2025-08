Live Napoli-Brest 0-2 (29', 33'Ajorque): raddoppio dei francesi!

61' - Fuori David Neres, dentro Matteo Politano

52' - Bruttissimo fallo su David Neres, ammonizione per Doumbia

51' - Ci prova David Neres con il mancino ma il tentativo è debole

49' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

48' - Contropiede Brest 2 contro 4, Doumbia si fa 50 metri di campo ma viene fermato da un generosissimo David Neres!

47' - Subito una grandissima occasione per il Napoli con De Bruyne che cerca Lucca ma Doumbia si immola giusto prima del destro dell'ex Udinese.

20.02 - Il Brest come il Psg batte regalando subito una rimessa laterale al Napoli

20.02 - RIPARTE L'AMICHEVOLE!

20.00 - Rientrano le squadre in campo. Nessun cambio rispetto al primo tempo nel Napoli e nel Brest.

45' - Termina il primo tempo, Napoli sotto 0-2!

42' - PALO CLAMOROSO DI DE BRUYNE! Prima azione rapida del Napoli sul lato destro del campo, Neres De Bruyne e Di Lorenzo realizzano un super triangolo con il capitano che arriva da solo in area di rigore, serve De Bruyne che al volo di tacco colpisce un clamoroso palo!

33' - CLAMOROSO AL PATINI! Raddoppio del Brest con Ajorque. É ancora Lees-Melou a comandare in campo, discesa perfetta sul lato destro, cross potentissimo che Ajorque sfiora di testa e batte ancora Milinkovic-Savic!

31' - Ancora pericoloso Ajorque! Contropiede del Brest comandato da Del Castillo che cerca e trova Ajorque che con il mancino prova a battere Milinkovic-Savic.

29' - IL BREST VA IN VANTAGGIO! Cambio di gioco perfetto di Lees-Melou che trova Locko, cross velocissimo al centro con Ajorque che sfrutta la doppia indecisione di Rrahmani e Beukema e la mette dentro!

23' - Brutto fallo su Kevin De Bruyne da dietro, Guida lascia correre con il belga che era pronto a scoccare il destro.

21' - Ennesimo calcio d'angolo per il Napoli. Batte ancora David Neres con il mancino.

19' - Lobotka raccoglie un buon pallone al limite dell'area di rigore, palla veloce a Spinazzola che serve Raspadori, il mancino di Jack è forte ma centrale. Facile preda di Coudert.

18' - Palla facilmente bloccata da Coudert.

17' - Pressing alto del Napoli che costringe il Brest a regalare un calcio d'angolo. Batte Neres

15' - Gara ancora bloccata sul risultato di 0-0

11' - Azione avvolgente del Napoli con De Bruyne che allarga per David Neres, ancora il più ispirato. Il brasiliano supera due uomini scodellando per Di Lorenzo che calcia al volo ma la palla termina alta.

7' - Manovra veloce del Napoli e calcio d'angolo guadagnato da Noa Lang.

4' - Dialogo stupendo sul lato destro del campo tra Neres e Di Lorenzo, con l'uno due iniziato dal tacco del brasiliano che successivamente trova Spinazzola dall'altro lato ma il cross del laterale sinistro è sbilenco.

2' - Subito un lancio di De Bruyne alla ricerca di Lang ma Lala copre bene

19.01 - INIZIA LA PARTITA!

19.00 - Batterà il Napoli il calcio d'inizio.

19.00 - Nel primo tempo il Napoli attaccherà da destra verso sinistra, il Brest chiaramente da sinistra verso destra.

18.58 - Entrano in campo le squadre

18.55 - Parte allo stadio "1 agosto", tuttl lo stadio canta!

18.50 - Terminato il riscaldamento anche per il Napoli. Tutto pronto per l'inizio della prima amichevole abruzzese.

18.46 - Rientra negli spogliatoi il Brest. Intanto arriva la lettura della formazione azzurra: che calore dagli spalti!

18.30 - Presente sugli spalti del Patini anche Diego Maradona JR ed il sindaco di Portici Ciro Cuomo.

18.26 - Entrano in campo i giocatori del Napoli: che ovazione dagli spalti!

18.22 - BREST (4-3-3): Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Lees-Melou, Magnetti, Camara; Doumbia, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.

18.20 - NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

18.18 - Dentro anche i portieri del Napoli: presenti Vanja Milinkovic-Savic, Ferrante e Contini. Ancora fermo ai box Alex Meret.

18.10 - Entrano in campo per il riscaldamento i portieri del Brest.

17.35 - Stadio praticamente già pieno qui a Castel Di Sangro: atteso sold-out per la prima delle 5 amichevoli azzurre.

17.00 - Già tantissime in fila per l'accesso allo stadio.

Dopo due settimane di lavoro intenso tra le montagne del Trentino, il Napoli apre ufficialmente il secondo capitolo della sua preparazione estiva con la prima amichevole a Castel di Sangro, dove la squadra proseguirà il proprio ritiro fino a metà agosto. L'avversario di oggi è lo Stade Brestois 29, formazione francese.

La sfida rappresenta il primo test ufficiale nel cuore dell’Abruzzo, un’occasione per continuare il percorso di crescita iniziato a Dimaro e per mettere in pratica quanto assimilato durante le intense sedute dirette da mister Conte. A Dimaro, il gruppo ha lavorato con determinazione, alternando tattica e preparazione atletica, con grande entusiasmo da parte dei tifosi accorsi numerosi per sostenere la squadra. Ora, però, si cambia scenario, ma non spirito: Castel di Sangro è pronta a colorarsi d’azzurro.

La partita contro il Brest sarà un banco di prova importante per valutare lo stato di forma dei nuovi innesti e la loro integrazione . Occhi puntati anche sui big, attesi da una stagione che si preannuncia ricca di sfide su più fronti.

Fischio d’inizio previsto per le ore 19.00 presso lo Stadio Teofilo Patini, dove si attende una grande cornice di pubblico e un clima di festa

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Brest, prima uscita amichevole del Napoli a Castel di Sangro dopo la prima parte di ritiro disputata in Trentio Alto Adige. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita