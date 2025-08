Napoli-Brest 1-2, le pagelle: gli azzurri (imballati) si agrappano a De Bruyne, Lucca timbra il cartellino

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 20:52 In primo piano

Milinkovic-Savic 6 - Può poco sulle due reti di Ajorque, le due conclusioni sono da posizione molto ravvicinate.

Di Lorenzo 6 - In difficoltà nel primo tempo in fase difensiva, cresce nella ripresa in fase di spinta.

Rrahmani 5,5 - Si fa sorprendere sul primo gol di Ajorque, un po' troppo distratto e impreciso per i suoi standard.

Beukema 5,5 - Parte bene con una buona personalità, ma col passare del tempo soffre la fisicità di Ajorque. Dal 72' Obaretin - s.v.

Spinazzola 5 - Si fa bruciare da Lees-Melou sulla fascia in occasione del raddoppio del Brest, spesso perde il duello col suo avversario. Dal 83' Mazzocchi - s.v.

De Bruyne 7 - Spesso si abbassa in cabina di regia ad impostare, in avanti illumina sempre il gioco e sfiora il gol colpendo un palo con un colpo di tacco volante da urlo. Nella ripresa gran tiro di sinistro che trovo pronto il portiere Coudert.

Lobotka 6 - Solita partita intelligente, alterna il pressing alto all'abbassarsi tra i due centrali per impostare il gioco dal basso.

Raspadori 6 - Si sdoppia nel doppio ruolo di mezzala e sottopunta, è il primo ad impegnare Coudert con un sinistro troppo centrale. Dal 67' Anguissa 6,5 - Entra bene in campo e dà sostanza e gamba al centrocampo.

Neres 6,5 - Parte subito forte, dà brio alla manovra e serve un assist delizioso a De Bruyne nell'occasione del palo. Dal 61' Politano 6,5 - Subito in palla, serve l'assist per l'1-2 di Lucca.

Lucca 6 - Primo tempo incolore, nella ripresa si fa trovare pronto e timbra il cartellino con un destro secco che non lascia scampo a Coudert. Dal 67' Lukaku 5,5 - Impreciso e poco servito.

Lang 5 - Prova spesso a saltare l'uomo, ma molto spesso si perde dopo il dribbling diventato effimero. Dal 77' Zanoli - s.v.

Conte 6 - Scelte quasi obbligate dagli 8 indisponibili, i carichi di lavoro si fanno ancora molto sentire.