Ufficiale Napoli-Brest, le formazioni: prima da titolare per Milinkovic, ancora Lucca e Raspa dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Brest, primo test amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Conte conferma il 4-3-3, e visto il forfait di Alex Meret, lancia dal primo minuto tra i pali l'ultimo arrivato in casa azzurra: il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Rrahmani e Beukema al centro. In mediana Lobokta in cabina di regia con ai lati De Bruyne e Raspadori. In attacco il tridente è composto da Neres, Lucca e Noa Lang.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

BREST (4-3-3): Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Lees-Melou, Magnetti, Camara; Doumbia, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.