Rileggi live Napoli-Como 3-1 (1' McTominay, 42' Strefezza, 52' Lukaku, 86' Neres): vittoria fondamentale per gli azzurri!

Il Napoli vince anche nel settimo turno di Serie A, con il Como finisce 3-1! Vantaggio immediato di McTominay ma poi il Napoli si abbassa ed il Como domina il primo tempo trovando il pari con Strefezza. Nella ripresa il Napoli si riporta avanti con il rigore di Lukaku e la chiude nel finale con il solito David Neres. Prova solida nonostante le ombre della prima frazione ma il Napoli allunga in classifica e vola prima della sosta.

90' - Assegnati 5' minuti di recupero"

90' - Esce Lobotka ed entra Gilmour, standing ovation per lo slovacco!

87' - Entrano Simeone e Spinazzola per Lukaku e Olivera.

86' - LA CHIUDE DAVID NERES!!! Assist pazzesco di Lukaku che lavora con il pallone e imbuca il brasiliano che poi è freddissimo davanti ad Audero!

85' - Grande lavoro di McTominay che guadagna un fallo e permette al Napoli di respirare.

83' - Belotti ed Engelhardt prendono il posto di Strefezza e Van der Brempt nel Como.

81' - Si fermano Van der Brempt ed Olivera per problemi muscolari, gioco sospeso.

80' - Si entra negli ultimi 10 minuti ma ci sarà un corposo recupero.

79' - Escono Kvara e Politano ed entrano Mazzocchi e David Neres.

76' - Ennesima progressione di Kvara che salta due uomini e mentre si accentra viene atterrato da Dossena. Punizione per il Napoli che prepara due sostituzioni.

74' - Classica azione di Kvara che prende velocità e dribbla due calciatori, il destro è però centrale e debole.

72' - Testata fortissima tra Buongiorno e Kempf, i due restano a terra.

70' - Corner per il Como, Cutrone fermato da Buongiorno.

69' - Applausi a scena aperta per Lobotka, sta gestendo il pallone con dei guanti d'oro.

67' - Fuori Fadera e dentro l'ex Verdi.

65' - Ammonito anche Conte per proteste.

64' - Giocata strepitosa di Lobotka che stoppa un pallone difficile e serve Kvara, il georgiano avanza e all'ingresso in area di rigore viene atterrato da Alberto Moreno. Tutto regolare per l'arbitro.

62' - Possesso palla in favore del Napoli in questa fase della gara.

60' - Corner in favore degli azzurri

58' - Ammoniti Buongiorno e Strefezza.

56' - FALLACCIO SUBITO DA ANGUISSA! Il camerunese resta a terra, da valutare le sue condizioni.

55' - Cambiato approccio il Napoli, Como in difficoltà in fase di impostazione a causa del pressing azzurro.

52' - NON SBAGLIA LUKAKU! Napoli nuovamente in vantaggio con il rigore di Lukaku! Sinistro centrale che passa sotto le gambe di Audero.

50' - RIGORE PER IL NAPOLI! Atterrato Olivera da Sergi Roberto!

48' - Rischia il Como che perde palla in fase di costruzione.

47' - Sanguinosa palla persa da Anguissa, progressione di Fadera ma Rrahmani chiude e blocca il pericolo.

46' - Riparte la gara, avviato il secondo tempo!

19.33 - Squadre pronte al rientro in campo, azzurri in campo. Nessuna sostituzione

19.18 - Termina il primo tempo, parità al Maradona dopo le reti di McTominay e Strefezza.

45' - Concesso 1 minuto di recupero.

42' - Pareggia Strefezza! Sergi Roberto al limite dell'area di rigore serve il defilato Strefezza che lascia partire un preciso destro, Caprile battuto!

42' - Tre al termine con il Napoli che da un buon quarto d'ora subisce l'attacco del Como.

41' - Forcing del Como che però non va oltre l'esterno dell'area di rigore, il cross di Van der Brempt è ben intercettato da Caprile.

40' - Rapidissimo il Napoli a ricompattarsi dopo un contropiede del Como. Palla in favore degli azzurri

38' - Altra sgaloppata di McTominay che intercetta il pallone e si invola verso la porta ma non riceve assistenza da parte dei compagni e perde palla.

37' - Incespica sul pallone Fadera che poi affonda il tackle e colpisce Di Lorenzo. Fallo in favore del Napoli che respira.

36' - Fallo di Lukaku che nel tentativo di recuperare palla commette infrazione su Fadera.

35' - Fase di attacco per gli ospiti che portano tanti giocatori e muovono la palla da sinistra a destra.

34' - Si chiude il Napoli ed il Como preme alla ricerca del pari.

32' - PALO INTERNO CLAMOROSO DI NICO PAZ! Con un sinistro preciso l'argentino colpisce il legno dal limite dell'area.

30' - Olivera non sbaglia e serve magicamente al volo Politano, altro corner per il Napoli.

29' - Corner insidioso di Kvara che va direttamente in porta ma Audero è attento. Altro corner azzurro.

28' - Tantissima densità in mezzo al campo, tanti passaggi al centro del campo con Lukaku vertice in mezzo al campo.

27' - Anguissa gigantesco in mezzo al campo, recupera dopo l'errore di Politano in mezzo al campo.

25' - Risale il campo il Napoli, Kvara dribbla due uomini ma viene fermato ancora da Dossena.

24' - Dopo un possesso palla lunghissimo del Como, Nico Paz ci prova con un mancino a giro che termina fuori.

23' - Fallo di Dossena su Kvara che viene colpito dal gomito destro nel tentativo di contrasto.

22' - Ci prova il Como ma la difesa del Napoli è attentissima prima con Lobotka che respinge e poi con Politano che libera il tentativo di Nico Paz.

21' - Pazzesca accelerazione di Politano che dopo 60 metri crossa in area per Lukaku che viene però anticipato da Dossena.

20' - Spazio per il Napoli ma Rrahmani sbaglia di molto il passaggio per Di Lorenzo sul lato destro del campo.

17' - Rispetto ad inizio gara il Como è molto più basso ed il Napoli gestisce con un dinamico possesso palla.

15' - Dopo essersi liberato bene dal pressing McTominay sbaglia la misura del passaggio per Lukaku, il pallone torna però in possesso degli azzurri.

14' - Commette fallo Di Lorenzo per impedire al Como la ripartenza.

13' - Adesso il posseso palla è del Napoli, il Como attende.

12' - Buongiorno prova a colpire di testa sul cross da destra di Politano, Audero blocca.

10' - Paz libero tra le linee sbaglia la misura del passaggio per Fadera, il Napoli riparte.

7' - McTominay illumina il centrocampo azzurro e dopo un dribbling tenta il passaggio tra le linee per Politano che però viene fermato prima di agganciare il pallone.

6' - Il Como gestisce un possesso palla prolungato.

4' - Perde palla Olivera ed il Como prova subito a recuperare lo svantaggio con Cutrone che appoggia al limite dell'area e Strefezza ci prova con il destro, palla out.

3' - Approccio entusiasmante per il Napoli che la sblocca dopo soli 30 secondi! Il Como non si abbassa e prova a reagire.

1' - SUBITO AVANTI IL NAPOLI! In meno di 30 secondi il Napoli passa in vantaggio con la prima rete in serie A di McTominay: Lukaku la appoggia in area per l'inserimento di McTominay che controlla con il destro e scocca un forte tiro che termina in rete! Solo 30 secondi per il vantaggio azzurro.

18.30 - HA INIZIO LA GARA!

18.25 - Squadre nel tunnel per l'ingresso in campo

18.15 - Rientrate negli spogliatoi le squadre, a breve l'inizio della gara.

18.12 - Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Il Como sta facendo molto bene, sentite un po' di pressione prima della sosta? "Sappiamo che questa è una partita importante per noi. Il Como ha vinto le ultime due partite e gioca un buon calcio. Dobbiamo essere concentranti, per noi ogni partita deve essere come una finale di Champions League, soprattutto prima della sosta per le nazionali. Dobbiamo migliorare ancora”.

Conte in cosa vi ha cambiato? “Penso che il mister ha cambiato la nostra mentalità, è spettacolare. Ha fatto del suo meglio, ora combattiamo l’uno per l’altro da squadra. È importante lavorare di squadra per raggiungere il successo".

Un nuovo compagno di reparto, McTominay, ha caratteristiche diverse rispetto a Zieliński. A che punto è l'affinità di reparto che state cercando di trovare al top? "McTominay è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. È diverso da Zieliński nel modo di giocare, ma ha grandi qualità, lavora e lotta per la squadra, fa di tutto per noi. Noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al nostro stile di gioco".

Ci dici qualcosa in italiano? "Vediamo di dire qualcosa per il prossimo anno”.

18.10 - Le squadre hanno quasi completato la fase di riscaldamento.

18.05 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Como è intervenuto al microfono di DAZN: "Le pressioni fanno parte di questo lavoro. Le abbiamo noi stessi interne, ci sono anche esterne, ma noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, sul lavoro, sulla squadra, restare tranquilli e giocare partita dopo partita".

Como rivelazione, secondo Conte: lo è anche il Napoli? "Il Como sta dimostrando grandi capacità e organizzazione di gioco, è una squadra bella da vedere. Il Napoli si è consolidato nel tempo, a parte l'anno scorso, quindi non direi che siamo una scoperta. Rispetto all'anno scorso sì, ma il lavoro paga. Noi rimaniamo lucidi e concentrati".

Ci racconta la trattativa per McTominay? "Scott è un giocatore importante, non l'abbiamo scoperto noi del Napoli, era al Manchester United. Non è stato semplice prenderlo, ma la sua volontà è stata determinante. Noi ci siamo fatto trovare pronti. Siamo contenti di averlo, speriamo.

A che punto siamo per il rinnovo di Kvaratskhelia? "La situazione di Kvara è molto chiara: ha tre anni di contratto, stiamo parlando, non abbiamo stress in questo momento, siamo concentrati su tante altre cose. Con calma parleremo con lui e il suo agente, ma senz'ansia".

17.43 - Le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI - Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

COMO - Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone

17.12 - Stadio sold out! Venduti tutti i tagliandi disponibili per Napoli-Como! (qui i dettagli)

17.02 - Aperti da un'ora circa i tornelli dello Stadio Diego Armando Maradona con una fortissima affluenza di tifosi e le prime lunghe code per l'ingresso allo stadio.

15.34 - Ultimissime di formazione direttamente dai colleghi di Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare, Antonio Conte non ha dubbi sulla formazione da mandare in campo stasera nel match tra Napoli e Como. L'unico, piccolo, riguarda il terzino sinistro: per questo ruolo comunque Olivera parte in forte vantaggio rispetto a Spinazzola. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione vista nelle ultime due gare di campionato, cioè con McTominay ancora titolare in mezzo al campo insieme a Lobotka e Anguissa, Politano dall'inizio con Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku.

14.00 - Si va verso un altro sold out per questa sera. Grande entusiasmo tra i tifosi per il primato in classifica degli azzurri in questo inizio stagione e, nonostante l'orario e il giorno feriale per il match contro Como, queste ultime ore dovrebbero portare al tutto esaurito: restano ancora appena un centinaio di biglietti per le Tribune (qui i dettagli)

13.30 - I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio (qui i dettagli)

13.17 - Le probabili formazioni della gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%, Politano-Neres 70-30%

Indisponibili: Meret

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Van der Brempt-Iovine 60-40%, Fadera-Da Cunha 70-30%

Indisponibili: Cerri

Statistiche - L'ultima sfida tra Napoli e Como risale al lontano 2004, con vittoria dei lariani per 2-0. Gli azzurri avevano perso anche i due incroci precedenti, quindi l'ultimo successo dei partenopei risale al 2002 in trasferta. Complessivamente, i due club si sono affrontati 32 volte, con un bilancio nettamente a favore del Napoli: 20 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di Antonio Conte, tra tutte le competizioni, non perde da sei partite e in queste non ha mai subito gol su azione. La formazione di Cesc Fabregas ha incassato almeno un gol in ognuna delle ultime sette gare, ma viene da due vittorie consecutive. Si sfidano due tra le squadre che calciano di più in campionato: il Napoli è quinto in Serie A per tiri effettuati, il Como sesto.

Le ultime sul Napoli - Pochissimi i dubbi per Antonio Conte dopo la vittoria schiacciante sul Monza. Confermato il 4-3-3 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera (in pole su Spinazzola) terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, insieme a loro Scott McTominay che avrà più le vesti di un trequartista. Nel tridente offensivo partono larghi Kvaratskhelia e Politano, nettamente favorito nel ballottaggio con David Neres, mentre il posto da centravanti è di Romelu Lukaku. Ai box il solo Meret.

Le ultime sul Como - Anche Cesc Fabregas va verso la conferma in blocco degli undici che hanno vinto le ultime due gare. Dunque in porta Audero, in difesa l'unico dubbio di formazione: da terzino destro uno tra Van der Brempt e Iovine, dall'altro lato Moreno; la coppia di centrale è formata da Dossena e Kempf. A fare schermo in mediana ci saranno Sergi Roberto e Perrone, sulla linea dei trequartisti pronti Strefezza, Nico Paz e Fadera; ancora dal primo minuto Cutrone reduce da una doppietta.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Monza! Dopo il netto successo sul Monza, gli azzurri proveranno a mettere in piedi un filotto di vittorie vista anche l'abbordabilità delle prossime gare, contro Empoli e Lecce, prima di un calendario durissimo che vedrà diversi scontri diretti consecutivi. I partenopei inoltre hanno anche la possibilità di mantenere in solitaria la vetta della classifica. Davanti ci sarà un Como in grande forma, il cui allenatore ha trovato la quadra in poco tempo ed è reduce da due vittorie consecutive. Insomma, una neopromossa solo sulla carta.