Live Diretta Napoli-Frosinone, pre-partita: Allegri ripensa al modulo, Neres torna titolare

Il Napoli torna in campo quest'oggi allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronta il Frosinone nella sesta giornata di Serie A.

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16.30 - Il Frosinone si presenta al Maradona con 10 punti e reduce dal 2-0 contro il Como, risultato che ha confermato l’ottimo inizio della squadra di Alvini. Tra i protagonisti della prima parte di stagione ci sono stati Palmisani, Kvernadze e soprattutto Raimondo, autore di quattro gol, ma il centravanti è finito ai box per un problema al tendine d’Achille. Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di un'altra punta, Daniel Birligea.

16.15 - Il Napoli ha chiuso il primo blocco di stagione con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (una in Champions con l'Arsenal), l’ultima gara prima della sosta è terminata 1-1 contro la Fiorentina. Durante la pausa Allegri ha lavorato anche su sistemi di gioco alternativi e contro i ciociari pensa di proporre per la prima volta la difesa a tre.

16.00 - Il Napoli torna in campo quest'oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri di Max Allegri arrivano alla ripresa con 7 punti e il bisogno di rilanciarsi dopo un avvio di stagione zoppicante, mentre la squadra di Massimiliano Alvini è una delle sorprese di questo avvio ed è sesta a quota 10.

Buonasera cari amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Frosinone, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A!