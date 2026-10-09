Ultim'ora Formazione Napoli, Allegri non ha ancora deciso! Sky: "Occhio alle sorprese..."

Scott McTominay ha ricevuto il via libera per l’idoneità sportiva ed è tornato in gruppo. Lo scozzese, salvo sorprese, partirà dalla panchina contro il Frosinone, in linea con la linea di prudenza adottata dal club dopo oltre un mese di stop. Il suo reintegro sarà dunque graduale, con la possibilità di avere qualche minuto nelle gambe a gara in corso, mentre la rosa resta ancora decimata dalle assenze e ogni alternativa a centrocampo assume un valore importante per il tecnico. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Difesa a tre in agguato, De Bruyne e Neres dietro Højlund

Attenzione alla possibile sorpresa tattica: Allegri, nell’ultima settimana, ha lavorato parecchio sulla difesa a tre, e quindi non è escluso che possa optare (anche) per questo sistema. Sul fronte delle scelte, Olivera è fuori causa, mentre Di Lorenzo e Spinazzola agiranno in fascia. Dietro a Højlund ci saranno De Bruyne e un Neres in forte ascesa, mentre nel reparto arretrato torna titolare Beukema. In porta ci sarà Meret. Un undici che racconta la volontà del tecnico di dare solidità e imprevedibilità alla squadra, nella speranza di ritrovare efficacia sotto porta e di aprire nel migliore dei modi il tour de force che attende gli azzurri, a partire dal sold-out del Maradona.