Tegola Roma, Gasperini annuncia il forfait di un insostituibile: "Sarà fuori un mese"
Problema importante per la Roma in vista dei prossimi impegni. Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Mile Svilar, fermatosi per una frattura da stress rimediata in allenamento. A comunicare i tempi di recupero è stato direttamente l'allenatore giallorosso nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Como, valido per la sesta giornata di Serie A. L'assenza del portiere dovrebbe protrarsi per almeno un mese.
Gasperini: "Stiamo decidendo se mettere una vite"
"Abbiamo perso Svilar per alcune settimane: ha avuto una frattura da stress in allenamento, sul quinto dito nella parte inferiore. La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta. Sarà una tegola, ma nelle stagioni succedono questi imprevisti. Prepareremo Gollini, che avrà modo di tornare importante", ha spiegato Gasperini.
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