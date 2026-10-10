Ultim'ora Napoli-Frosinone, ultimissime di formazione Sky: Allegri cambia idea sulla difesa a tre!

Allegri verso la difesa a quattro contro il Frosinone. De Bruyne alle spalle di Hojlund, Neres e Lang sulle fasce. McTominay torna tra i convocati.

Prende forma il Napoli che questa sera affronterà il Frosinone al Maradona. Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare la squadra con il 4-2-3-1, accantonando dunque l'ipotesi della difesa a tre. Davanti a Meret spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, mentre Beukema è out. A centrocampo la coppia dovrebbe essere composta da Gilmour e Lobotka. La buona notizia riguarda Scott McTominay: lo scozzese sarà convocato e, come spiegato dal tecnico, dovrebbe avere un'autonomia di circa 20-30 minuti.

Neres-De Bruyne-Lang alle spalle di Hojlund

Le principali novità riguardano il reparto offensivo. Neres, in crescita di condizione, è pronto a tornare titolare insieme a Lang, mentre Politano non è al meglio. Al centro della trequarti agirà De Bruyne, alle spalle di Hojlund. Nel Frosinone, invece, Bobcek dovrebbe sostituire l'infortunato Raimondo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri.