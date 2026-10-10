Tuttonapoli Napoli-Frosinone, probabili formazioni: Allegri verso il cambio di modulo, torna Neres

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone: Allegri verso il 4-3-3 con l'emergenza sulle corsie, Alvini perde Raimondo e Birligea in attacco

Il Napoli torna in campo quest'oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri di Max Allegri arrivano alla ripresa con 7 punti e il bisogno di rilanciarsi dopo un avvio di stagione zoppicante, mentre la squadra di Massimiliano Alvini è una delle sorprese di questo avvio ed è sesta a quota 10.

Come arriva il Napoli: Allegri verso la difesa a tre

Il Napoli ha chiuso il primo blocco di stagione con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (una in Champions con l'Arsenal), l’ultima gara prima della sosta è terminata 1-1 contro la Fiorentina. Durante la pausa Allegri ha lavorato anche su sistemi di gioco alternativi e contro i ciociari pensa di proporre per la prima volta la difesa a tre.

Come arriva il Frosinone: partenza sorprendente, ma emergenza in attacco

Il Frosinone si presenta al Maradona con 10 punti e reduce dal 2-0 contro il Como, risultato che ha confermato l’ottimo inizio della squadra di Alvini. Tra i protagonisti della prima parte di stagione ci sono stati Palmisani, Kvernadze e soprattutto Raimondo, autore di quattro gol, ma il centravanti è finito ai box per un problema al tendine d’Achille. Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di un'altra punta, Daniel Birligea.

Le ultime sul Napoli: emergenza infortuni, ballottaggio Di Lorenzo-Politano

Le ultime indicazioni portano al passaggio al 3-4-2-1. Tra i pali può tornare Meret. In difesa spazio a Beukema braccetto di destra, Rrahmani centrale e Rafa Marin braccetto di sinistra. In cabina di regia nuova chance al doppio play Lobotka-Gilmour, con Di Lorenzo in ballottaggio con Politano sulla destra (ma il capitano non è da escludere anche da braccetto in difesa) e Spinazzola sulla corsia mancina. Sulla trequarti ci saranno De Bruyne e Neres alle spalle di Hojlund, intoccabile al centro dell'attacco.

Le ultime sul Frosinone: Bobcek al posto di Raimondo

Alvini dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con cui ha iniziato la stagione. Palmisani è una certezza tra i pali; davanti a lui la linea dovrebbe essere composta da Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, con Cittadini in corsa per una maglia al centro. In mediana spazio a Calò e Masini, mentre sulla trequarti si candidano Ghedjemis, Schmid e Kvernadze; per il ruolo da centravanti resta il solo Bobcek, visto l'infortunio di Birligea e le condizioni precarie di Raimondo (rientrato però tra iconvocati in extremis)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Neres, De Bruyne, Højlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Di Lorenzo-Politano/Beukema 60-40%

Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Olivera, Alisson Santos, Vergara

Da valutare: Anguissa, McTominay

FROSINONE (4-2-3-1) probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Massimiliano Alvini

Ballottaggi: Monterisi-Cittadini 55-45%

Indisponibili: Raimondo, Birligea, Grillitsch, Gelli, Lolic, Kone

Le statistiche chiave

Il Frosinone arriva al Maradona davanti al Napoli in classifica, con 10 punti contro 7 dopo cinque giornate: i ciociari hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 9 gol e subendone 4, mentre gli azzurri hanno realizzato 7 reti incassandone 6. I precedenti in Serie A sorridono però nettamente al Napoli, imbattuto nei sei confronti con il Frosinone grazie a cinque vittorie e un pareggio, con 20 gol fatti e appena 4 subiti. L’ultimo incrocio al Maradona, nell’aprile 2024, terminò 2-2, mentre l’unica vittoria dei ciociari a Napoli è arrivata in Coppa Italia nel dicembre 2023.

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