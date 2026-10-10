Politano in dubbio! L'esterno ha un problema: salta anche il cambio modulo?

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Oggi alle 08:00 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Politano non è al meglio e resta in dubbio per Napoli-Frosinone. Allegri attende la rifinitura: senza l'esterno possibile ritorno al 4-2-3-1 con Neres e Lang.