Politano in dubbio! L'esterno ha un problema: salta anche il cambio modulo?

Politano in dubbio! L'esterno ha un problema: salta anche il cambio modulo?TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Politano non è al meglio e resta in dubbio per Napoli-Frosinone. Allegri attende la rifinitura: senza l'esterno possibile ritorno al 4-2-3-1 con Neres e Lang.

Nuovo problema per Massimiliano Allegri a poche ore da Napoli-Frosinone. A preoccupare sono questa volta le condizioni di Matteo Politano, che sarà valutato nella rifinitura in programma questa mattina a Castel Volturno. Come riferisce La Repubblica, l'esterno "non è al meglio e non è escluso il forfait dell'ultim'ora". Un altro possibile stop che andrebbe ad aggiungersi alla lunga lista di indisponibili con cui gli azzurri devono fare i conti in questo periodo.

Senza Politano cambia il Napoli: Neres e Lang titolari

Le condizioni dell'esterno potrebbero incidere anche sulle scelte tattiche di Allegri. In caso di forfait, infatti, il tecnico sarebbe orientato ad accantonare l'ipotesi della difesa a tre, provata in avvicinamento alla gara, per riproporre il 4-2-3-1. In questo scenario David Neres sarebbe pronto a partire titolare sulla fascia destra, con Noa Lang sul versante opposto. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo l'ultimo test di questa mattina.