Politano in dubbio! L'esterno ha un problema: salta anche il cambio modulo?
Nuovo problema per Massimiliano Allegri a poche ore da Napoli-Frosinone. A preoccupare sono questa volta le condizioni di Matteo Politano, che sarà valutato nella rifinitura in programma questa mattina a Castel Volturno. Come riferisce La Repubblica, l'esterno "non è al meglio e non è escluso il forfait dell'ultim'ora". Un altro possibile stop che andrebbe ad aggiungersi alla lunga lista di indisponibili con cui gli azzurri devono fare i conti in questo periodo.
Senza Politano cambia il Napoli: Neres e Lang titolari
Le condizioni dell'esterno potrebbero incidere anche sulle scelte tattiche di Allegri. In caso di forfait, infatti, il tecnico sarebbe orientato ad accantonare l'ipotesi della difesa a tre, provata in avvicinamento alla gara, per riproporre il 4-2-3-1. In questo scenario David Neres sarebbe pronto a partire titolare sulla fascia destra, con Noa Lang sul versante opposto. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo l'ultimo test di questa mattina.
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