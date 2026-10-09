Tuttonapoli Allegri come Conte? Un anno dopo ha avuto la stessa idea

Allegri come Conte? Un anno fa, dopo la sosta di novembre, Antonio Conte decise di cambiare pelle al suo Napoli, passando dal 4-1-4-1 al 3-4-2-1. La svolta portò subito risultati: gli azzurri batterono 3-1 l’Atalanta al Maradona, in una serata che segnò un punto di ripartenza. Oggi la storia sembra ripetersi, anche se con una sosta diversa, quella di ottobre. Allegri, infatti, ha in mente di abbandonare la difesa a quattro per affidarsi al 3-4-2-1, lo stesso sistema che il gruppo conosce bene per averlo utilizzato a lungo nella scorsa stagione.

Un cambio di modulo per ritrovare equilibrio e risultati

Il parallelo tra i due tecnici è suggestivo, anche perché le situazioni di partenza si somigliano: un avvio di stagione sotto le attese, soli 7 gol segnati nelle prime cinque giornate e la necessità di ritrovare solidità e continuità. La difesa a tre, del resto, è da sempre il marchio di fabbrica di Allegri, che l’ha provata con insistenza nelle sedute di questi giorni a Castel Volturno, alternandola alla linea a quattro. Domani contro il Frosinone, dunque, il Napoli potrebbe presentarsi con un volto nuovo, nella speranza di replicare l’effetto della svolta di un anno fa. Il tecnico, davanti a un’infermeria ancora affollata e a un tour de force alle porte, punta su un assetto già conosciuto per dare certezze alla squadra.