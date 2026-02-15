Live Napoli-Roma, pre-partita: due assenze pesanti per entrambe

Il Napoli di Antonio Conte dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia si appresta a rituffarsi sul campionato con il Derby del Sole: stasera alle ore 20:45, subito uno scontro cruciale in ottica quarto posto. Allo Stadio Maradona, infatti, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: gli azzurri in caso di vittoria andrebbero a +6 sui giallorossi, l'ideale per avviarsi ad un finale di stagione più sereno almeno dal punto di vista della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve rinunciare ancora a McTominay che non verrà convocato. Nel 3-4-2-1, si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e uno tra Buongiorno ed Olivera a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia destra riecco Gutierrez, dall'altro lato confermato Spinazzola, mentre in mediana agirà Lobotka insieme ad Elmas; torna dal 1' Politano in posizione più avanzata, a completare l'attacco Vergara e Hojlund. Possibile rientro tra i convocati per Gilmour.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini è in emergenza e deve reinventare l'attacco. Sistema di gioco a specchio: in porta c'è Svilar, pacchetto arretrato composto da Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, senza Koné c'è Pisilli in pole su El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece tocca a Celik e Wesley. In avanti, non sono al meglio Dybala e Soulé, quindi spazio a Pellegrini e Zaragoza alle spalle del centravanti Malen.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma!