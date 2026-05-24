Napoli-Udinese sarà l'ultimo ballo per diversi azzurri: da Anguissa a Juan Jesus, i nomi
Quella contro l’Udinese potrebbe rappresentare molto più dell’ultima partita stagionale per il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il match del Maradona rischia di coincidere con il saluto definitivo di diversi protagonisti degli ultimi anni azzurri. Tra i nomi più pesanti c’è quello di Frank Anguissa, pilastro dei due scudetti conquistati con Spalletti e Conte. Il centrocampista camerunense, legato al Napoli fino al 2027, avrebbe il futuro ancora in bilico nonostante i dialoghi aperti con il club.
Gli altri possibili addii
Sarà invece quasi certamente l’ultima al Maradona per Juan Jesus, pronto a lasciare il Napoli a parametro zero: sul difensore brasiliano ci sarebbe lo Sporting Lisbona. Ha già salutato, invece, Romelu Lukaku, rientrato in Belgio per preparare il Mondiale dopo l’accordo con il club e la nazionale belga. Resta infine da chiarire la situazione di Alex Meret, altro dossier ancora aperto in casa azzurra.
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