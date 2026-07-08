Calciomercato Napoli, bloccato Zeballos: non ha rinnovato col Boca ed è fuori rosa
Il mercato del Napoli resta strettamente legato alle cessioni. Come ribadito anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, l'intenzione del club è quella di limitare al minimo gli acquisti. La strategia, però, dipenderà soprattutto dalle uscite, considerando che la rosa è attualmente composta da ben 47 giocatori. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire l'organico. Tra i dossier aperti ci sono quelli relativi a Jesper Lindstrøm, per il quale sono in corso contatti con lo Schalke 04, e a Luis Hasa, seguito dal Frosinone.
Zeballos resta un obiettivo concreto: il Napoli ha già mosso passi importanti
Parallelamente, il Napoli continua a monitorare il mercato in entrata e uno dei nomi più caldi è quello di Exequiel Zeballos. L'esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, è considerato un profilo di grande talento e qualità ed è finito da tempo nel mirino della dirigenza azzurra. Il giocatore, attualmente fuori rosa, ha un contratto in scadenza a dicembre e il Napoli avrebbe già compiuto passi significativi per assicurarselo. L'idea del club sarebbe quella di chiudere comunque l'operazione, ma le cessioni restano fondamentali per liberare spazio in rosa e completare l'investimento.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro