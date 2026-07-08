Podcast Calciomercato Napoli, Tmw: per la fascia destra occhio a Dodò, è sul mercato

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Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di Tuttomercatoweb.com, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, di calciomercato e non solo.

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di Tuttomercatoweb.com, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Molto dipenderà dalle cessioni, dal budget che riuscirà a ricavare e dalle richieste di Massimiliano Allegri. Non bisogna però commettere l'errore di pensare che il Napoli sia in ritardo: non lo è, come non lo è nessun'altra società. Chi si è mosso prima lo ha fatto perché aveva esigenze particolari, oppure perché doveva sistemare i conti entro il 30 giugno. Il Napoli, invece, prima dovrà sfoltire la rosa e solo dopo potrà intervenire in entrata."

Quindi il club seguirà una strategia diversa rispetto allo scorso anno?

"Assolutamente sì. Allegri dovrà prima valutare tutti i giocatori, compresi quelli che rientrano dai prestiti. Penso soprattutto a Lucca e Noa Lang. Soltanto dopo si capirà dove intervenire realmente."

Il Napoli è stato davvero beffato nella corsa a Mario Gila?

"No, non parlerei di beffa. Il Napoli aveva provato ad anticipare tutti, ma la Lazio non poteva abbassare troppo le richieste perché dovrà versare il 50% dell'incasso al Real Madrid. Il Milan aveva la necessità di dare un segnale forte alla piazza e ha deciso di investire con decisione. Detto questo, parliamo di un'operazione molto onerosa: quasi cinque milioni di euro d'ingaggio per Gila mi sembrano davvero tanti, soprattutto considerando quanto ha dimostrato finora."

Può tornare d'attualità il nome di Dodô per la fascia destra?

"Sì, è una possibilità. Dodô vuole lasciare Firenze e la Fiorentina lo ha messo sul mercato. Il club viola partirà da una richiesta elevata, intorno ai 20 milioni di euro o anche qualcosa in più. Il Napoli non è l'unica società interessata, ma sarebbe sicuramente un ottimo acquisto per qualsiasi squadra italiana."

Il Napoli rischia di vendere troppo tardi?

"Il mercato vive di fasi. All'inizio tutti hanno fretta di regalare i nuovi acquisti agli allenatori, poi, quando iniziano i ritiri, i prezzi iniziano a scendere. È sempre così. Il Napoli aspetterà le occasioni giuste e non avendo oggi la disponibilità economica dell'anno scorso dovrà muoversi con pazienza. Vi dico anche una cosa: prima della fine del mercato, secondo me, il Napoli porterà a casa Rabiot."

Infine, quale sarà il futuro di Noa Lang?

"Allegri vorrà sicuramente parlare con lui prima di prendere una decisione. Lang arrivò con un approccio sbagliato, presentandosi con dichiarazioni molto forti che poi non sono state supportate dalle prestazioni. Però non è detto che la sua avventura al Napoli sia già finita: il confronto con il nuovo allenatore ci sarà sicuramente."