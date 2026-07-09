Zeballos, accordo per l’arrivo da svincolato ma il Napoli lo vuole subito: il piano

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Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Exequiel Zeballos per un trasferimento a parametro zero nel gennaio 2027.

Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Exequiel Zeballos per il suo approdo in azzurro a parametro zero a partire da gennaio 2027. L'esterno offensivo argentino, classe 2002, ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il Boca Juniors, in scadenza il prossimo dicembre. Una scelta che ha portato il club argentino a escluderlo dalla rosa della prima squadra.

Il Napoli prova ad anticipare i tempi

Nonostante l'intesa per il trasferimento a parametro zero, il Napoli punta a portare Zeballos alla corte di Massimiliano Allegri già durante l'attuale sessione estiva di mercato. L'obiettivo del club partenopeo - riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira - è trovare un accordo con il Boca Juniors attraverso il pagamento di un piccolo indennizzo, evitando così di attendere la scadenza del contratto. Nel corso della sua esperienza con gli Xeneizes, Zeballos ha totalizzato 140 presenze ufficiali, mettendo a segno 16 gol e fornendo 16 assist.