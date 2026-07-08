Podcast Napoli Basket, tra EuroCup, obiettivi e colpi in entrata: tutti i dettagli su Radio Tutto Napoli

vedi letture

Il ritorno del Napoli Basket in Europa rappresenta un momento storico per la società e per tutto il movimento cestistico cittadino. A fare il punto è stato il giornalista Fabio Esposito, conduttore di Tutto Basket Napoli su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Che cosa sta succedendo nel mondo del Napoli Basket? “Sta succedendo davvero molto. Oggi ci sono stati i sorteggi dell’EuroCup, manifestazione continentale alla quale il Napoli Basket prenderà parte per la prima volta. Il sorteggio ci ha inseriti nel Gruppo C, insieme ai detentori del titolo, i francesi del Bourg-en-Bresse, poi il Tofaş Bursa, squadra turca, il Budućnost Podgorica, formazione montenegrina, Trento, con cui ci sarà quindi un derby italiano, il Chemnitz, squadra tedesca, il Neptūnas Klaipėda, formazione lituana dove milita l’ex playmaker del primo anno del Napoli Basket in Serie A, Arnas Velička, e infine lo Śląsk Wrocław, squadra polacca. Sono tutte squadre dai nomi non semplicissimi da pronunciare, ma ci sarà sicuramente da divertirsi. Il Napoli Basket si cimenterà a questo livello, entrando in una nuova dimensione, e sarà molto interessante seguire questo percorso”.

Per spiegare anche a chi ci ascolta come funziona l’EuroCup: qual è la formula della competizione? “La prima fase prevede 14 partite, sette in casa e sette in trasferta. Le prime cinque classificate di ogni girone accederanno alla fase successiva. Mi correggo rispetto a quanto detto inizialmente: i gironi sono quattro, denominati Gruppo A, B, C e D, con otto squadre ciascuno, quindi in totale partecipano 32 formazioni. La seconda fase sarà composta dalle migliori 16 squadre, la cosiddetta Top 16. L’obiettivo del Napoli Basket è quindi quello di superare il primo turno e magari arrivare ad affrontare squadre di grande prestigio come Tenerife o Monaco. Sarebbe un risultato molto importante”.

Il Napoli Basket sta costruendo una rosa importante: che squadra si sta formando? “Il Napoli Basket sta costruendo una squadra per competere a livelli più alti. Grazie al gruppo guidato da Rizzetta, il club sta vivendo una nuova fase molto ambiziosa. È stato costruito un reparto italiani di assoluto valore, composto da Spissu, Petrucci, Caruso, Totè, Saccarè. Si tratta quindi di una base italiana già molto importante. A questi giocatori si sono aggiunti i primi due stranieri. Il primo è Zach Edey, americano, ex Villanova in NCAA, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli e dotato di un buon tiro, capace anche di aprire il campo. L’altro annuncio è stato quello di Jack White, ala grande australiana. È un giocatore di grande fisicità e qualità, ha 28 anni ed è stato fortemente voluto da coach Repeša e dal direttore sportivo Francesco Cavaliere. È quindi un Napoli Basket con grandi ambizioni, grandi aspettative e un budget raddoppiato rispetto alla scorsa stagione”.

Oltre al campo, ci sono anche altri progetti legati alla crescita del club? “Sì, ci sono tanti aspetti collegati al futuro della società: il progetto della nuova Arena, il miglioramento delle strutture, l’inserimento sempre più importante di Napoli nel contesto europeo e anche il possibile coinvolgimento nei futuri scenari legati all’Eurolega e all’NBA Europe. C’è stato anche un contatto tra Rizzetta e De Laurentiis per quanto riguarda un possibile rapporto tra Napoli Basket e Napoli Calcio. Vedremo se e come questa situazione potrà svilupparsi. In ogni caso, c’è grande ambizione e la volontà di costruire qualcosa di veramente importante”.

Qualcuno ha espresso rammarico perché il contatto tra Rizzetta e De Laurentiis, almeno per ora, non ha portato a risultati concreti. Come valuti questa situazione? “Non entro nel giudizio su questo aspetto. Ritengo De Laurentiis un grandissimo presidente, ma è un dato di fatto che, per quanto riguarda il Napoli Basket, le ambizioni di Rizzetta non siano rimaste soltanto parole. Lo dimostrano gli investimenti, le operazioni di mercato e la crescita generale della società. Il club sta facendo passi avanti importanti”.

Quali sono gli obiettivi dichiarati per questa stagione? “Gli obiettivi sono molto chiari: raggiungere i playoff in campionato, fare una buona figura in EuroCup e, possibilmente, superare la prima fase arrivando alla Top 16. Come ha dichiarato anche Repeša dopo il sorteggio, l’ambizione è quella di competere e provare a superare il primo raggruppamento. Sarebbe un risultato di grande prestigio, orgoglio e rappresenterebbe il raggiungimento di una dimensione internazionale”.