No Day Off: la risposta migliore di Mertens alle ultime voci

Ci è rimasto male Dries. Ci è rimasto molto male. Perchè col Napoli in svantaggio dopo 45’ contro lo Spezia, avrebbe voluto guidare la possibile rimonta. Caricare a testa bassa l’avversario dopo un brutto primo tempo. Invece dagli spogliatoio in campo non ci è più rientrato, perché Spalletti ha subito scelto Petagna e richiamato in panchina proprio Dries.

Il belga non è uno che riesce a nascondere troppo le emozioni, glielo si leggeva in volto che quel cambio proprio non l’aveva mandato giù. Ha chiesto spiegazioni a Spalletti, si è un pochino defilato nel brindisi con la squadra a far sbollire quella piccola arrabbiatura. Fa parte del gioco, soprattutto se si tratta del miglior marcatore della storia del Napoli, che qualche credito insomma lo avrebbe pure sviluppato con quella maglia.

La migliore risposta: il lavoro. Tu mi cambi? Io mi impegno ancora di più per avere ancora più spazio. È arrivata nelle prime ore del giorno di Natale, con un video postato su Instagram dalla moglie dell’attaccante Kat, in cui Mertens si allenava duramente anche in questa giornata teoricamente di riposo. Anche l’hashtag usato ‘No Day Off’ racconta della grande voglia di Dries di raggiungere una condizione ottimale in vista del girone di ritorno. Quello che segnerà anche il suo futuro: col contratto in scadenza, e la ferma volontà di restare in azzurro, serviranno grandi prestazioni per convincere il club a prolungare il contratto.