Non solo acquisti, il Napoli vuole rinnovare tre pilastri dello Scudetto: la situazione

Focus rivolto agli acquisti, ma senza trascurare i pilastri che la società intende blindare e con cui vuole continuare a crescere. Il Napoli pianifica il domani partendo dai campioni dei due scudetti vinti e - riferisce il Corriere dello Sport - sono stati mossi per questo motivo i primi passi per discutere per prolungare i contratti di Amir Rrahmani e Matteo Politano, due protagonisti assoluti del tricolore vinto nel 2023 e di quello recente con Conte. Il club ha cominciato a dialogare con i rispettivi entourage, contatti esplorativi che confermano la volontà di confermare la colonna vertebrale della squadra.





Il contratto di Rrahmani scade nel 2027, il Napoli ha opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione, ma è uno dei leader e dei punti fermi di questo Napoli. Politano ha prolungato il suo precedente contratto nel gennaio del 2024 rinunciando anche a una ricca offerta dall’Arabia Saudita. L’attuale scadenza è 2027 e sono già partiti i contatti con il suo agente per fare il punto della situazione. Presto toccherà anche a Frank Zambo Anguissa che questa estate poteva partire direzione Arabia ma ha prevalso il legame con Napoli: il club intanto ha esercitato l’opzione fino al 2027 ma resiste l’idea, in futuro, di un nuovo contratto.