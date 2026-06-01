Ultim'ora Non solo Dodò o Khalaili come vice-Di Lorenzo! Sky: “Il Napoli ora avanza per Valincic!”

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Il Napoli lavora per costruire una squadra cucita per Massimiliano Allegri: tutto su modulo e obiettivi di calciomercato. Dal terzino destro a Rabiot

Il Napoli sta lavorando sul calciomercato per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione, che sarà quella del cambio in panchina con l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri. Così Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione: il nuovo tecnico costruirà su un modulo 4-3-3 adattabile a 4-2-3-1, considera la rosa già forte e potranno essere rivalutati diversi calciatori di quelli rientranti dai rispettivi prestiti.

Primo obiettivo: un terzino destro come vice-Di Lorenzo

Tra i primi obiettivi di mercato c'è un terzino destro che possa dare il cambio a Giovanni Di Lorenzo. Sono già noti i nomi di Dodò e Khalaili, ma non sono gli unici in lista: il club azzurro pensa anche a Moris Valincic, classe 2002 della Dinamo Zagabria che era stato cercato già a gennaio dal ds Giovanni Manna e può avanzare nelle trattative. Per quanto riguarda invece il centrocampo ed Adrien Rabiot, dipenderà molto dalle cessioni, in particolare quella possibile di Frank Zambo Anguissa.