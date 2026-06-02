Ultim'ora Calciomercato Napoli, pressing per Gila! Sky: azzurri in pole, ma la Lazio fa muro

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Il Napoli è avanti a tutti i club nella corsa per Mario Gila: la Lazio però potrebbe accettare il rischio di trattenerlo e perderlo a zero il prossimo anno

Il Napoli è in forte pressing per Mario Gila. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ad oggi il club azzurro è in pole nella corsa al difensore spagnolo. La Lazio dal canto suo fa muro per il momento, ma il calciatore è in scadenza di contratto nel 2027 e i biancocelesti dovranno valutare attentamente il rischio di perderlo a zero tra un anno in caso di permanenza.

Gli altri ruoli su cui intervenire sul calciomercato: il punto su portiere, terzino destro e mezz'ala

Non solo un difensore centrale, con tutta probabilità il Napoli interverrà sul calciomercato anche per sistemare altre posizioni. Una priorità è trovare un vice Di Lorenzo e in questo senso sono tre i nomi sulla lista: Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, Dodò della Fiorentina, Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Nel reparto arretrato occhio anche alla situazione portiere, con Vanja Milinkovic-Savic che potrebbe già salutare: individuato in Matej Kovar del Bayer Leverkusen il suo eventuale sostituto. A centrocampo si tiene d'occhio la situazione di Adrien Rabiot al Milan: Massimiliano Allegri lo vorrebbe con lui ma servirà una cessione, può toccare a Zambo Anguissa. Davanti interessa da mesi il 2007 Kerim Alajbegovic, ma al momento è la Roma il club favorito su tutti.