Prima pagina

Futuro McTominay, Il Mattino: "Scott e il Napoli sulla via del rinnovo"

Futuro McTominay, Il Mattino: "Scott e il Napoli sulla via del rinnovo"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Operazione McFratm. Scott e il Napoli sulla via del rinnovo", scrive così in prima pagina Il Mattino nella prima pagina dell'edizione odierna, parlando della trattativa per il prolungamento di uno dei calciatori cardine del club azzurro. In taglio alto, spazio anche all'ex Khvicha Kvaratskhelia, MVP del trionfo europeo del Psg: "Kvara, due Champions: ma senza Mondiali niente Pallone d'Oro". Di seguito la prima pagina integrale.