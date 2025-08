Non solo Gutierrez, può arrivare anche un'ala pura: da Grealish a Sancho, i nomi

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:38 In primo piano

Il Napoli prosegue la sua attenta fase di riflessione sul mercato, concentrandosi in particolare sull'identikit ideale per l'out di sinistra. Mentre il nome di Miguel Gutierrez resta caldo, il Corriere dello Sport svela nuovi e interessanti retroscena che potrebbero infiammare la fantasia dei tifosi azzurri. Oltre al talento del PSV, il club partenopeo starebbe valutando una lista di "ali pure" di caratura internazionale. Tra i profili monitorati spiccano Federico Chiesa, 27 anni e in uscita dal Liverpool, e Jack Grealish, 29enne pronto a lasciare il Manchester City. Entrambi rappresenterebbero colpi di altissimo livello, capaci di spostare gli equilibri.

Più defilati, ma comunque attenzionati, figurano Raheem Sterling, 30 anni e tra gli esuberi del Chelsea, e, a sorpresa, torna di moda un nome già accostato a diverse big italiane: Jadon Sancho. Il 25enne dello United, per settimane nel mirino della Juventus, sarebbe nuovamente sul taccuino della dirigenza napoletana.