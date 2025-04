Novità in difesa, ma Buongiorno non salterà la sfida da ex! Cosa filtra da Castel Volturno

vedi letture

Alessandro Buongiorno ci sarà o no nel match contro il 'suo' Torino? Più sì che no, secondo il Corriere dello Sport, ma ancora non s'è capito se è pronto per tornare in campo dall'inizio. Ecco quanto si legge sul quotidiano: "Buongiorno, cuore granata nato a Torino e cresciuto nel Toro, non salterà la sfida contro la squadra della sua vita: panchina o campo, ci sarà.

[...] A Monza, insieme con Rrahmani, ha giocato Rafa Marin, al debutto da titolare in campionato dopo otto mesi, ma oggi non si replicherà: se sul fronte Buongiorno non cambierà nulla, sarà Olivera a scalare al centro della difesa - come gli è capitato spesso con l’Uruguay - e a sinistra, però da terzino puro, andrà Spinazzola; con Di Lorenzo a destra".