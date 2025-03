Nuovo centro sportivo, Il Mattino: "ADL accelera, ha già il piano"

Aurelio De Laurentiis accelera le operazioni per il nuovo centro sportivo della SSC Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'idea del patron del Napoli consiste nell'acquistare terreni, preferibilmente da privati, dato che i Comuni tendono a offrire solo concessioni dei terreni, seppur piuttosto lunghe.

Attualmente ci sono due opzioni in fase di valutazione. La prima riguarda Castel Volturno, dove la famiglia Coppola, già proprietaria dei terreni dell’attuale centro sportivo, dispone degli spazi necessari per espandere la base operativa a Napoli. Le trattative sembrano essere già molto avanzate. In alternativa, si sta considerando anche Afragola. In ogni caso, il progetto dovrà prendere avvio a breve, poiché il presidente desidera avviare i lavori durante questa estate per completare il trasferimento entro la metà del 2026.