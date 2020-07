Osimhen, ci siamo! Dalla Francia l'annuncio: "La punta ha detto al Lille che vuole trasferirsi al Napoli"

Ormai ci siamo: Victor Osimhen è ad un passo dal Napoli. L'ennesima conferma arriva direttamente dalla Francia, il portale Le10Sport fa sapere che il calciatore, a Napoli da due giorni, ha appena informato il Lille: vuole giocare a Napoli. Arriva dunque il sì del calciatore che era venuto in Italia per conoscere la città ma anche per trattare direttamente il suo trasferimento dopo aver incontrato sia Gattuso che De Laurentiis. Ora toccherà ai due club trovare l'accordo definitivo ma la strada è assolutamente in discesa.