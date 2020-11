Ottime notizie da Castel Volturno: Bakayoko torna ad allenarsi, Osimhen riassapora il campo

Anche stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno, riaccogliendo anche diversi nazionali, in vista del match di domenica sera col Milan. "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45", si legge nel report pubblico dal club azzurro.

RECUPERI - Le notizie importanti riguardando però i singoli. Tiemoué Bakayoko è tornato in gruppo e quindi a questo punto salgono le sue quotazioni per il Milan. Victor Osimhen ha riassaporato il campo, ma comunque sarà assente. "Il gruppo - si legge ancora nel report della seduta mattutina - si è allenato in palestra svolgendo esercizi di "core stability" e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo".