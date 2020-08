Palleggio, difesa e ripartenze: Napoli camaleontico, Gattuso ha dato un indizio per il Barça

Mancano meno di sette giorni a Barcellona-Napoli, la partita di ieri contro la Lazio non poteva che essere una prova generale. E, in vista del Camp Nou, solo applausi per la squadra di Rino Gattuso, che ha fornito una prestazione convincente. Un match giocato con intelligenza tattica e anche cattiveria in attacco, i tre gol alla Lazio ne sono la chiara testimonianza. E il Corriere del Mezzogiorno elogia gli azzurri nel racconto della gara:

"Ha stravolto i clichè delle ultime (e probabilmente inutili) partite, è entrata nel gioco con la testa e con le gambe. É stato un Napoli camaleontico, versatile nelle varie fasi. Ha palleggiato, ha chiuso le linee di passaggio (pericolose) della Lazio, ma ha saputo anche aspettare e poi ripartire. Ha pressato, ha anche messo a dura prova i nervi degli avversari, il finale è stato incandescente, la Lazio chiude quarta e aveva aspettative diverse. Letture attente di una partita che Gattuso ha giocato con gli stessi undici per quasi ottanta minuti, quasi a lasciare intendere che sarà questa la squadra (tutti a sperare che Insigne ce la faccia) che sabato sarà di scena al Camp Nou".