Perché ADL ha ragione: senza i punti dell’anno 'irregolare', la Juve dietro al Napoli nel Ranking

I criteri per l'accesso al nuovo Mondiale per Club di cui tanto si sta discutendo, in programma a giugno del 2025, sono chiari. I club che partecipano alla Champions League acquisiscono un punto per ogni pareggio, due punti per ogni vittoria, quattro punti per la partecipazione e via dicendo. Il tutto sommando questa stagione più le ultime quattro. Al momento il Napoli è a quota 42 punti e si sta giocando la qualificazione con la Juventus, ferma a 47 e impossibilitata ad aumentare il suo punteggio poiché estromessa dalle coppe europee.

Al Napoli, dunque, servono almeno altri cinque punti per raggiungere i bianconeri. Tuttavia ieri Aurelio De Laurentiis ha preso posizione sul tema, facendo sapere che per lui la Juventus andrebbe esclusa perché bisognerebbe togliergli i punti della stagione in cui è stata penalizzata, ossia la scorsa. Lo scorso anno la Juventus ha ottenuto 6 punti, frutto dell'accesso alla fase a gironi e di una sola vittoria in 6 partite (con retrocessione in Europa League annessa). Detraendo questi 6 punti, la Vecchia Signora sarebbe a quota 41 punti e il Napoli (42) sarebbe quindi già qualificato. Ecco perché De Laurentiis ha ragione.