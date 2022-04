Plusvalenze, Legale SSC Napoli: "Perplessi, Osimhen vale già il doppio! Contropartite? in linea con mercato"

Così parla Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ai microfoni di Repubblica dopo le richieste della Procura sul caso Plusvalenze

TuttoNapoli.net

"Siamo molto sorpresi. Conosco nel dettaglio l'operazione Osimhen e mi sarei aspettato se non una richiesta di proscioglimento pieno, una proposta sanzionatoria più mite". Così parla Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ai microfoni di Repubblica dopo le richieste della Procura sul caso Plusvalenze (qui per il dettaglio).

"Ma più che sorpreso, direi che sono perplesso davanti a richieste di sanzioni di assoluto rilievo per i dirigenti coinvolti, chiamati a rispondere per un'unica operazione che, per inciso, è l'unica di tutto il procedimento che non proviene dall'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino. Non si può nemmeno scherzare sul valore di un giocatore come Osimhen. È stato acquistato a 72 milioni di euro e dopo un anno e mezzo, avendo disputato la metà delle partite a disposizione, vale oltre 100 milioni, forse addirittura il doppio. Di cosa stiamo parlando? Le contropartite tecniche, poi, ammontano a 20 milioni complessivi ed erano in linea con i valori di mercato".

Grassani si sofferma su un altro punto importante: "Non si trascuri poi che il Napoli non ha mai avuto necessità di realizzare plusvalenze fittizie, in ragione della pacifica solidità economica- finanziaria del club, tanto che — anche eseguendo le rettifiche proposte dalla Procura federale — non si sarebbe realizzato alcun beneficio concreto a bilancio per il club di Aurelio De Laurentiis".