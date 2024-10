Politano a Dazn: "Dobbiamo dimostrare di meritare il primato. Assenza di Theo? E' un vantaggio"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:56 In primo piano

Nel pre-partita di Milan-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’attaccante azzurro Matteo Politano: “Sempre bello venire in questo stadio e giocare questo tipo di partite. Veniamo da primi in classifica e dobbiamo dimostrare di meritare quel posto”.

Vincendo vi darebbe la stessa iniezione di fiducia dell’anno scudetto? “Sicuramente ci darebbe la spinta in più per affrontare le prossime partite, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre del nostro livello. Sicuramente oggi sarebbe un bel tassello da mettere in più”.

L’assenza di Theo è un vantaggio? “Per me è più un vantaggio, sappiamo le sue qualità e che tipo di giocatore eccezionale è. Sappiamo che per il loro stile di gioco è una perdita importante. Ma sicuramente chi lo sostituirà saranno giocatori di grandissimo livello”.