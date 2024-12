Rileggi live Primavera, Napoli-Ascoli 1-3 (Lattanzi 11', Deriu 30', Gioielli 35', 81' (R) Gorica): dominio dell'Ascoli e seconda sconfitta di fila per gli azzurrini

SECONDA SCONFITTA DI FILA PER IL NAPOLI PRIMAVERA CHE VIENE SUPERATO IN CASA DALL'ASCOLI PER 1-3: INIZIO SCHOCK PER GLI AZZURRINI CHE VANNO SOTTO DI DUE RETI IN MENO DI MEZZ'ORA, APPROCCIO TIMIDO CHE PERMETTE AGLI OSPITI DI DOMINARE LA GARA. LA REAZIONE C'È A POCO DAL TERMINE DEL PRIMO TEMPO QUANDO GIOIELLI RIAPRE LA PARTITA. IL SECONDO TEMPO GLI AZZURRINI CI PROVANO MA NON RIESCONO MAI AD ESSERE MOLTO PERICOLOSI, L'ASCOLI SI DIFENDE BENE E PROVA A COLPIRE DI RIMESSA COME IN OCCASIONE DEL RIGORE GUADAGNATO A POCO DAL TERMINE E POI REALIZZATO DA GORICA: A CERCOLA FINISCE DUNQUE 1-3. NAPOLI ORA A 5 LUNGHEZZE DI DISTANZA DAL FROSINONE IN PRIMA POSIZIONE

94' - Finisce la gara. Vince l'Ascoli per 1-3!

93' - ESPULSO RAGGIOLI! Rosso diretto per l'attaccante azzurro

90' - Assegnati 4 di recupero.

88 - Spinge il Napoli nel tentativo di recuperare la partita.

81' - GOL DELL'ASCOLI, realizzazione perfetta di Gorica che batte Petrone

80' - RIGORE PER L'ASCOLI! Indecisione di Petrone e D'Angelo e rigore per l'Ascoli dopo il tentativo disperato dell'estremo difensore di salvare sul tiro di Gorica.

78' - Destro di Distratto e miracolo di Sciammarella che ipnotizza e devia in corner

76' - Ammonito l'allenatore Ledesma per proteste

72' - OCCASIONE ASCLI! Angolo dalla sinistra per l'Ascoli e clamoroso palo colpito da Deriu che svetta altissimo ma non è fortunato.

68' - Gol del pari annullato al Napoli, Pinzolo era riuscito a ribadire in rete dopo una furibonda mischia in area di rigore ma il guardalinee ha fischiato fuorigioco.

66' - Ammonito anche Deriu

66' - Sinistro pericolosissimo di Zagari che in area di rigore va vicinissimo all'1-3.

63' - Fuori Ballabile dentro Distratto

60' - Ammonito anche Gorica nell'Ascoli

53' - Il Napoli cresce alla ricerca del pari

46' - Inizia il secondo tempo!

15.29 - Entra Pinzolo ed esce Malasomma nel Napoli.

15.27 - Le squadre rientrano in campo.

45' - Non ci sarà recupero, finisce il primo tempo a Cercola.

44' - Ammonito anche Zagari, chiusura fallosa su Raggioli.

42' - Ammonito nell'Ascoli Colaiacomo, bruttissimo intervento ai danni di De Chiara.

39' - Gli azzurri adesso ci credono e portano il loro baricentro in avanti, Ascoli in difensiva.

35' - ACCORCIA IL NAPOLI! Cross di D'Angelo dal lato sinistro dell'area di rigore ed inserimento perfetto di Gioielli che accorcia le distanze per il suo Napoli!

30' - RADDOPPIO ASCOLI! Destro precisissimo di Deriu che con un diagonale perfetto dal lato destro dell'area di rigore batte Petrone e porta l'Ascoli sul doppio vantaggio.

30' - Ancora Ascoli pericoloso, cross di Deriu dal lato destro del campo e stacco altissimo di Colaiacomo che termina sopra la traversa.

28' - Ancora Gorica pericoloso con un bellissimo destro che si abbassa e rende la vita difficile al portiere degli azzurri.

27' - Contatto dubbio in area di rigore dell'Ascoli dove Ciccanti frana su Ballabile ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

17' - Adesso il Napoli spinge alla ricerca della parità, corner dal lato destro del campo per gli azzurrini.

14' - Contropiede Ascoli dopo una brutta palla persa dal Napoli, Lo Scalzo riceve palla al limite dell'aria ma De Chiara si immola e salva il Napoli

11' - GOL DELL'ASCOLI! Azione manovrata dell'Ascoli che passa in vantaggio meritatamente in questa prima parte di gara: Cross dal lato destro del campo di Ciccanti, spizza Gorica ed il pallone finisce perfettamente sul piattone destro di Lattanzi che la piazza al volo e batte Petrone.

6' - Prima occasione anche per gli azzurrini, cross di trivela di Malasomma e tentativo di Raggioli, palla di poco alta.

5' - Napoli timido in questa primissima fase della gara, l'Ascoli gode del possesso palla.

2' - Palla persa da De Chiara a centrocampo e Gorica ci prova con un lunghissimo destro ma Petrone blocca facilmente.

14.31 - INIZIA LA GARA!

14.28 - Squadre in campo.

14.24 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre.

14.10 - Sono ufficiali le formazioni della gara:

Napoli (4-2-3-1): Petrone, Di Martino, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara (C), Raggioli, Ballabile, Borriello.

Ascoli (3-4-1-2): Sciammarella, Caucci (C), Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Deriu, Lo Scalzo, Colaiacomo, Lattanzi, Gorica.

Ultimo impegno del 2024 per gli azzurrini di mister Rocco che ospitano l'Ascoli al "Piccolo" di Cercola: la gara avrà inizio alle ore 14:30, gli azzurrini dovranno reagire alla brutta sconfitta dell'ultimo turno a Crotone ma di fronte si troveranno l'Ascoli pronto anch'esso a reagire dopo due sconfitte consecutive. Il Napoli Primavera non vuole perdere contatto dal Frosinone in fuga (+5) che oggi sarà impegnato sul campo dell'Avellino.

I convocati della gara: AVVISATI; BALLABILE; BORRELLI; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DI MARTINO; DISTRATTO D.; DISTRATTO F.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GIOIELLI; MALASOMMA; NAPOLETANO; PETRONE; PICCA; PINZOLO; RAGGIOLI; SORRENTINO; STASI.