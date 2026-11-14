De Bruyne-PSV, dall'Olanda: prima offerta in arrivo! Spunta la richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli, Kevin De Bruyne avrebbe scelto il PSV come destinazione preferita. Il club olandese prepara un'offerta, ma manca ancora l'accordo.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano dal Napoli. Il centrocampista belga, seguito da diversi club, avrebbe individuato nel PSV Eindhoven la destinazione preferita per proseguire la propria carriera. A convincerlo sarebbero soprattutto la vicinanza a casa, distante poco più di un'ora, e il calcio proposto dalla squadra allenata da Peter Bosz, attualmente in testa al campionato olandese.

De Bruyne-PSV, prima offerta al Napoli nelle prossime settimane

A rilanciare la notizia è Mounir Boualin, giornalista di SoccerNews, che su X spiega: "Di un accordo personale non si parla ancora, ma nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi rapidamente". Secondo le informazioni raccolte dal giornalista, il PSV sarebbe pronto a presentare a breve una prima offerta ufficiale al Napoli. Gli azzurri, però, chiederebbero ancora un indennizzo economico per lasciar partire il belga, il cui contratto scadrà nell'estate del 2027. La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi importanti.