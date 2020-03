Quando il calcio non ci capisce un Ca… lcio: campionato a rischio per uno stupido capriccio

(di Arturo Minervini) - Pallone ed emergenza. Salute e denaro. Scelta giusta e scelta obbligata: c'è una grande differenza nel prendere la prima e rifugiarsi nella seconda quando ormai ti sei infilato in vicolo cieco. Perde sempre il più debole, vince sempre chi deve tutelare i conti ed anche le azioni in Borsa. Sono giorno strani, confusi, rabbuiati dall’incognita CoronaVirus che ormai si è impossessato dei nostri media ed anche delle nostre giornate.

“È una piazza deserta” diceva l’altro giorno un giornalista collegato da Milano, quando alle sue spalle diluviava ed in qualsiasi altro giorno dell’anno quella piazza sarebbe stata uguale. Governatori con le mascherine, televisioni che invitano alla calma ma fanno di tutto per tenere incollato il telespettatore amplificando la paura.

Il calcio vive una vita parallela, sembra quasi non voler prendere coscienza di quello che accade nel mondo. Come sempre, nessuno ha il coraggio di prendere decisioni forti, anche impopolari ma necessari. Dove servirebbe lungimiranza, viene applicata la precarietà. Dove servirebbe unità d’intenti, si pensa sempre all’interesse particolare andando così a complicare un quadro già di vera emergenza.

Non possono esistere compromessi dinanzi all’unica scelta possibile. Juve-Inter, e tutto il turno dello scorso week-end inspiegabilmente annullato, si sarebbe dovuta giocare a porte chiuso. Unica strada per non stravolgere un campionato già stravolto. Per dare un segnale di credibilità ad un calcio che temeva proprio di non essere credibile, ma è caduto nella trappola opposta.

Il circo avviatosi solo per tutelare il Derby d’Italia ha fatto derivare la questione, generando bracci di ferro interno e schieramenti politici contrastanti. Con qualche giorno di ritardo la soluzione porte chiuse viene riconosciuta da tutti come l’unica strada praticabile per portare a termine un campionato. Non servivano giuristi illuminati o dirigenti lungimiranti, sarebbe bastato il semplice buon senso per arrivarci con una settimana di anticipo ed evitare l’ennesima figuraccia ad un calcio che mostra, ancora una volta di non capisci un CA…lcio.