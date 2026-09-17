Rafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."

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Rafa Marin racconta il suo ritorno al Napoli, il rapporto con Allegri e Rrahmani, l'esperienza al Villarreal e l'amore per la città.

Rafa Marin lo aveva già annunciato attraverso i social e adesso lo ribadisce con ancora maggiore convinzione: "Sono tornato per restare". Il difensore spagnolo in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss non nasconde il legame costruito con l'ambiente azzurro: "Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto". Dopo la stagione trascorsa al Villarreal, il ritorno rappresentava un obiettivo preciso: "Due stagioni fa abbiamo vinto lo Scudetto. Sono dovuto andare via perché non c’era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l’ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci". Marin è tornato anche sulla vittoria contro il Bologna e sul primo clean sheet casalingo della stagione: "Era una vittoria che necessitavamo. Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutto il bisogno di vincere". Un successo che, nelle sue intenzioni, deve aprire una nuova fase: "Questo sarà un punto di partenza".

Rafa Marin racconta Allegri e Rrahmani

Tra i protagonisti del suo rilancio c'è anche Massimiliano Allegri. Marin ha raccontato le sensazioni sul lavoro quotidiano con il tecnico: "Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento". Centrale nelle idee della squadra è anche la gestione del possesso, a partire dalla difesa: "Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più". Accanto allo spagnolo c'è poi Amir Rrahmani, diventato un riferimento importante: "Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza". Un'intesa costruita giorno dopo giorno: "Mi ha aiutato tantissimo. Imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme". Fondamentale per la crescita di Marin è stata inoltre la parentesi al Villarreal: "Mi ha servito molto. Andare al Villarreal mi ha dato tanto". Guardando invece ai suoi modelli, la scelta è immediata: "Per me l’idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza e il suo carattere, per quello che trasmette in campo".

Rafa Marin: "Napoli mi ha impressionato dal primo giorno". Poi fissa gli obiettivi

Lo spagnolo si sente ormai profondamente legato anche alla città e alla passione che circonda quotidianamente la squadra: "Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli". Un calore che, secondo Marin, riesce ad avere effetti concreti anche sul rendimento in campo: "Senti che la gente ti sostiene e questo per un giocatore vi assicuro fa la differenza". Infine gli obiettivi, con il difensore che non si nasconde: "L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla". Ambizioni di squadra alle quali si aggiunge un grande traguardo personale: "Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo".